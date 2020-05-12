Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

с чего всё началось

До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельно и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.

В России могут обанкротиться до 70% производителей мебели

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