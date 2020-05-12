Коронавирус
ВедомостиВ России могут обанкротиться до 70% производителей мебели
До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельно и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.РБК13:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество
Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца
Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
Татар-информ 09:42
Шоу-бизнес
«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа
В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
Пятый канал 00:11
Наука
Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики
Naked Science вчера в 05:39
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Общество
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:05
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Mockva.ru 20:43
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси
Лайнер "Почта России" произвел экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
ТАСС 23:26
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета 11:27
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости 16:26
Энергетика
Кувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи
Эль-Кувейт, 11 мая 2020, 20:14 — REGNUM Сокращение нефтедобычи ещё на 80 тысяч баррелей в сутки планирует Кувейт в июне, сообщает 11 мая KUNA.
REGNUM 13:14
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе назвал предательством переход Трусовой к Плющенко
Sport.ru 09 мая в 01:28
Общество
В Самарской области выборочно вводятся послабления режима самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара 15:10
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Наука
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус 21:07
Общество
Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина
По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru 12:23
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11:24
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22
Общество
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15