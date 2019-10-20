В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.

с чего всё началось

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных. Для этого планируют создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи.

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

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