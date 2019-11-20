Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России могут ограничить импорт детских молочных смесей

Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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