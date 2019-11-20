Общество
Эхо МосквыВ России могут ограничить импорт детских молочных смесей
Источники газеты говорят, что в случае ограничений в продаже станет меньше качественной продукции.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ
Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
Lenta.ru 04:21
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На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Российская газета 01:48
Экономика
«Иркутскэнерго» стряхивает угольную пыль
Компания продает всю тепловую генерацию «Иркутскэнерго» (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
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Газета.Ru 04:50
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
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Ruposters.ru 05:14
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Армия и оружие
В Минобороны России резко ответили на слова главы МИД Турции
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу вызывают недоумение.
DixiNews 04:04
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
ТАСС 02:47
Политика
В Госдуме оценили заявление генсека НАТО об отношениях с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.
RT на русском 03:41
Политика
Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
REGNUM 04:20
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
REGNUM вчера в 04:42
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
REGNUM вчера в 22:18
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 03:46
Общество
Справка от нарколога для тамбовских водителей подорожает в 10 раз
С 22 ноября тамбовчане, которые собираются получить права или поменять водительское удостоверение заплатят за справку от нарколога в 10 раз больше, чем сейчас.
КП - Тамбов 03:00
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
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Rostov gazeta 18 ноября в 08:41
Экономика
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РИА Новости 03:17
Общество
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Армия и оружие
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
РИА Новости вчера в 21:47
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Происшествия
В Пензе назвали предварительную причину ЧП на Аустрина
В Пензе названа предварительная причина ЧП, произошедшего утром 19 ноября 2019 г. на ул. Аустрина в Пензе.
Пензенская правда 04:31
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
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Известия вчера в 10:25
Кино
Создатель «Легиона» напишет сценарий и срежиссирует «Звездный путь 4»
Киноафиша России 03:04
Авто
В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
F1news.ru 05:06
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
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Футбол
Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»
В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
Газета.Ru 05:16