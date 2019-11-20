Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоВ России ограничат импорт детских молочных смесей

В России могут ограничить поставки импортных детских молочных смесей и компонентов для их изготовления, сообщает «Коммерсантъ». В России этот стратегический товар почти не производят: поставки из Соединенных Штатов и Европы составляют 95 процентов всего объема потребления.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Danone назвал невозможным импортозамещение детских лечебных смесей

Ведомости09:39

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Телеканал 360°вчера в 21:33

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Коммерсантъвчера в 23:01

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года.
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Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта — до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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