Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
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Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки

Lenta.ru04:06

Правительство предложило ограничить полную стоимость ипотеки

Известия04:06

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Интерфакс03:40

Законопроект о госрегулировании цен на продукты питания вносится в Госдуму

REGNUM04:36

Правительство РФ предложило ограничить полную стоимость ипотеки

РЕН ТВ03:29

В Госдуму внесен проект о необязательности наличия неснижаемого остатка средств для погашения кредита

Агентство Москва03:17

В России предлагают ограничить штрафы и пени по кредитам

Парламентская газета03:45
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерло 22 человека

За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 22 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Религия

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
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Происшествия

В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка

Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
Shraibikus News вчера в 04:54
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Общество

В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
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Армия и оружие

Протурецкие боевики спровоцировали срыв перемирия к западу от Алеппо

Евразия Daily вчера в 03:15
Общество

Москва дала прогноз о всплеске заболеваемости коронавирусом в регионах

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране.
Om1.ru 00:00
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Экономика

Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы.
Взгляд.ру 01:30
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Происшествия

На Украине нашли второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

Ранее, 13 апреля, власти Украины сообщили, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары.
Известия 02:36
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Политика

Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 вчера в 16:38
106
Политика

Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru 12 апреля в 11:42
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
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Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
186
Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
350
Происшествия

В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
12
Здоровье

Коронавирус подтвердили ещё у восьми человек в Свердловской области

В Свердловской области диагноз "коронавирусная инфекция" был подтверждён ещё у восьми человек.
Екатеринбург в эфире 04:09
26
Здоровье

Врач назвала метод определения пика коронавируса в России

Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Происшествия

ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
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Общество

Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне

Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами

Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
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Общество

В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
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Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

На Youtube-канале AtchaCars опубликовали ролик, который позволяет сделать некоторые выводы об облике Hyundai Tucson новой генерации.
Новые автомобили вчера в 09:58
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