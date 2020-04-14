Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Религия РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях. 1

Общество Москва дала прогноз о всплеске заболеваемости коронавирусом в регионах На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране. 3

Экономика Российская экономика столкнется с необычной проблемой Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы. 1

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,5K

Политика Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру. 106

Шоу-бизнес Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.

Общество В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" 10

Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 350

Здоровье Врач назвала метод определения пика коронавируса в России Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.

Общество Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301

Общество В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки. 98

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 3