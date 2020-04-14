Экономика
ИнтерфаксВ России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
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Общество
В России за сутки от коронавируса умерло 22 человека
За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 22 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка
Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
Shraibikus News вчера в 04:54
Общество
В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
Армия и оружие
Протурецкие боевики спровоцировали срыв перемирия к западу от Алеппо
Евразия Daily вчера в 03:15
Общество
Москва дала прогноз о всплеске заболеваемости коронавирусом в регионах
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране.
Om1.ru 00:00
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Экономика
Российская экономика столкнется с необычной проблемой
Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы.
Взгляд.ру 01:30
Происшествия
На Украине нашли второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС
Ранее, 13 апреля, власти Украины сообщили, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары.
Известия 02:36
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Политика
Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 вчера в 16:38
Политика
Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru 12 апреля в 11:42
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Происшествия
В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
Здоровье
Коронавирус подтвердили ещё у восьми человек в Свердловской области
В Свердловской области диагноз "коронавирусная инфекция" был подтверждён ещё у восьми человек.
Екатеринбург в эфире 04:09
Здоровье
Врач назвала метод определения пика коронавируса в России
Врач считает, что на пике распространения пандемии несколько дней должен отсутствовать рост новых случаев заражения.
News.ru 04:39
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
На Youtube-канале AtchaCars опубликовали ролик, который позволяет сделать некоторые выводы об облике Hyundai Tucson новой генерации.
Новые автомобили вчера в 09:58