Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
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Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке

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В Госдуму внесен проект о необязательности наличия неснижаемого остатка средств для погашения кредита

Агентство Москва03:17
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Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
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Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
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Общество

Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами

В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
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Общество

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Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
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Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России

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Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко в интервью РИА "Новости" рассказала, как получить пособие по безработице в России.
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Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
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Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
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Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
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Из-за пандемии коронавируса реальные доходы россиян во втором квартале текущего года снизятся на 15% – это наиболее вероятный сценарий развития событий с учетом текущей ситуации.
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Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
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