Общество

ВедомостиВедомостиВ России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Содержание предложений «Ведомостям» подтвердил Хинштейн. Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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с чего всё началось

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там.
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В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

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Продажу в барах и ресторанах России могут ограничить по времени

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Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

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Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.
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Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе

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Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

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Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

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Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

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Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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