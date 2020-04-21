Экономика
REGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки
Следует учесть, что для получения тестовых сборок необходимо предоставить системе возможность собирать все диагностические данные об использовании операционной системы. hothardware.com Как только вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider, необходимо перейти на страницу загрузки тестовых сборок.
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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
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Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
RT на русском 18:05
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия вчера в 03:17
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Гурцкая: Думаю, Андрей Федун первым сказал, что Карреру надо уволить
Агент Тимур Гурцкая на канале «Футбольный Биги» в YouTube назвал имя инициатора отставки Массимо Карреры из «Спартака» на следующий сезон после завоевания чемпионского титула.
Евро-футбол.ру 17:57
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
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Деловое.ТВ 19 апреля в 13:05
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Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
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Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
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РБК 19 апреля в 12:13
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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С 27 апреля в Берлине вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте, такое решение принял Сенат Берлина, 21 апреля сообщает агентство DPA.
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В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости вчера в 07:05
Хоккей
Василий Демченко стал игроком «Монреаля»
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В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
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Lenta.ru 12:00
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
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