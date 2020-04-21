Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
1,4K
Хоккей

Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Финансы

Курс евро поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
Rambler News Service 11:56
59
Энергетика

Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов.
ТАСС 13:01
Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома

Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
46
Общество

У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:21
1
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
32
Общество

ТАСС вошел в список системообразующих организаций

Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
6
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак напилась в прямом эфире

Территория новостей 08:24
6
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
Здоровье

Академик рассказал о химическом пневмоните у больных коронавирусом

Заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета, професор и академик РАМН Александр Чучалин во время совещания в понедельник, 20 апреля рассказал об особенностях развития коронавируса.
Мойка78 вчера в 08:16
Общество

В Госдуме узаконят права соседей по даче

В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
2,3K
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100 и B550

Компания AMD анонсировала процессор Ryzen 3 3300X стоимость которого составляет 120 долларов и Ryzen 3 3100 за 99 долларов.
МИТ 09:38
6
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,8K
Общество

Пираты захватили судно c тремя россиянами на борту в Бенине

Трое россиян остаются на борту захваченного пиратами судна, сообщает посольство РФ в Бенине и Того.
Политическая Экспертиза 06:56
6
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
181
Политика

Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
2,8K
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Известия 08:37
780
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
319
Наука

Внутреннее ухо рассказало об уходе крокодиломорфов в воду

Костный лабиринт внутреннего уха крокодиломорфов становился все компактнее и толще по мере того как они из полуводных животных превращались в морских обитателей, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 12:24
Политика

Трамп объявил о планах приостановить иммиграцию в США на фоне пандемии

Американский президент Дональд Трамп объявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединённые Штаты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 22:33
155
Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
9
Общество

В администрации Ленинградской области нашли коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Несколько сотрудников администрации Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:09
44
Общество

Во Франции в McDonald’s выстроилась многокилометровая очередь

Возобновление работы ресторана McDonald's в столичном регионе Франции стало причиной многокилометровой очереди из автомобилистов, соскучившихся по классическому фастфуду в условиях карантина из-за коронавируса, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 10:31
1
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
107
Авто

Volkswagen планирует сократить модельный ряд кроссоверов

Берлин, 21 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует сократить модельный ряд кроссоверов.
REGNUM 05:18
Политика

Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
2
Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
810
Как работают Яндекс.Новости?
Главное