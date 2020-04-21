Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъвчера в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
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Здоровье

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
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Происшествия

Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде

Оттава, 21 апреля 2020, 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.
REGNUM 16:54
Армия и оружие

Армия России получила первый дальний беспилотник

Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
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Общество

Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
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Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
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Экономика

Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Кино

На «Кинопоиск HD» новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Live24 06:06
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
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Здоровье

В Тверской области вводят 1380 коек для пациентов с COVID

В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
РИА Новости 11:00
8
Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
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Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv вчера в 05:31
7
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Шоу-бизнес

Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч

Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Звезда "Бриллиантовой руки" утверждает, что молодой человек забрал у нее крупную сумму денег.
Экспресс газета 14:08
Экономика

Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели

У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК вчера в 21:59
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Политика

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
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Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс

Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
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Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
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Общество

В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
12
Гаджеты

Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12

Инсайдер Йон Проссер рассекретил данные о внешнем виде грядущего iPhone, который будет представлен осенью и, вероятно, получит порядковый номер 12.
Российская газета вчера в 08:02
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Игры

Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
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Космос

В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах

РИА Новости 15:25
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Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
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