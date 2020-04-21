В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.

с чего всё началось

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Здоровье Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. 34

Происшествия Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде Оттава, 21 апреля 2020, 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.

Футбол Карпин может возглавить «Локомотив» По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению. 1

Политика Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне. 68

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 275

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3

Шоу-бизнес Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Светличная обвинила редактора программы Малахова в краже 700 тысяч Звезда "Бриллиантовой руки" утверждает, что молодой человек забрал у нее крупную сумму денег.

Экономика Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка. 4

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 27

Общество Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет). 925

Гаджеты Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12 Инсайдер Йон Проссер рассекретил данные о внешнем виде грядущего iPhone, который будет представлен осенью и, вероятно, получит порядковый номер 12. 15

Игры Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года. 5

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 4