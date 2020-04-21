Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

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Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

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Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Ъ: в России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных лекарств

РИА Новости02:50

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46
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Здоровье

Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:42
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Общество

Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
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Общество

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
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Валерия и Фадеев сняли клип на песню Марии Захаровой

Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:38
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Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.
Газета.Ru 10:20
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
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Общество

У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:21
Происшествия

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Происшествия

Назван организатор убийства вора в законе Япончика

Lenta.ru 08:53
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Экономика

Российскую экономику поддержали двумя триллионами рублей

Правительство России выделило на поддержку экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса 2,1 триллиона рублей.
Lenta.ru 11:20
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
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У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус

У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 11:15
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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
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Коммерсантъ 09:26
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Энергетика

Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка

Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
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Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС

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Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки

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Власти Италии планируют представить план выхода из карантина

Правительство Италии планирует на этой неделе представить план по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
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