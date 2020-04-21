Экономика
REGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Общество
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RT на русском 05:03
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Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
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Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Экономика
Российскую экономику поддержали двумя триллионами рублей
Правительство России выделило на поддержку экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса 2,1 триллиона рублей.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Хоккей
У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус
У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 11:15
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales
Коммерсантъ 09:26
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Энергетика
Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка
Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
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Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию.
Известия 11:28
Шоу-бизнес
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Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
Общество
Власти Италии планируют представить план выхода из карантина
Правительство Италии планирует на этой неделе представить план по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Москва 24 07:23
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
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