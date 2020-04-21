Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

с чего всё началось

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 30

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 440

Шоу-бизнес Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло» В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло. 1

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5K

Общество Захватившие судно с россиянами на борту пираты покинули Бенин В посольстве РФ в Бенине сообщили, что пираты, которые захватили контейнеровоз Tommi Ritscher с тремя россиянами на борту, покинули территориальные воды африканской страны, передает ТАСС. 6

Экономика Греф отверг возможность дефолта в России Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможность дефолта в России. Он не ожидает такого развития событий. 8

Общество Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц. 80

Происшествия Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца. 225

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 5

Здоровье Москвич рассказал о спасшем ему жизнь методе лечения коронавируса Житель Москвы Александр Кутузов рассказал о методе лечения коронавируса, который спас ему жизнь.

Здоровье В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 29

Общество Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 52

Армия и оружие США назвали сроки испытания противоракеты SM-3 США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,7K

Армия и оружие Третий корабль проекта 22160 прибыл в Новороссийск Патрульный корабль «Павел Державин» прибыл в Краснодарский край для прохождения ходовых испытаний после завершения достройки на судостроительном заводе «Залив» в крымском городе Керчь.

Общество Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.

Энергетика Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство. 7

Общество Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы". 38