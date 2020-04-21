Экономика
REGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру вчера в 01:36
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
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Авто
Регионы России получат 653 машины скорой помощи
Car.ru 06:53
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая.
RT на русском 07:56
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Общество
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Общество
Трое москвичей выздоровели от коронавируса после переливания плазмы
Трое пациентов с коронавирусом в Москве выздоровели и были выписаны из больницы в результате переливания плазмы, которая содержала антитела на COVID-19.
Московский Комсомолец 01:36
Общество
Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.
ТВ Центр 07:54
Политика
«Команда Зеленского» отчиталась о «перемогах» за год
Сегодня, 21 апреля, исполняется год с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, одержав победу над Петром Порошенко во втором туре выборов.
Rusvesna.su 07:56
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Культура
Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
Наука
Поколения антибиотиков
Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука вчера в 17:28
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Армия и оружие
Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев
Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30