Экономика
REGNUMВ России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал о том, как ему пришлось покинуть манкунианский клуб в 2015 году после разговора с Луи ван Галом.
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«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
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В направлении Земли летит новая комета
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Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
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Культура
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Здоровье
ВОЗ настояла на введении карантина в Белоруссии
ВОЗ рекомендует ввести карантин, перейти на удаленное обучение и работу.
Авторадио 08:17
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Футбол
«Зенит» продлит спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия»
Metaratings 07:38
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
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20 апреля произошло знаковое для нефтяной отрасли событие, но со знаком минус: впервые в истории стоимость американской нефти WTI стала отрицательной.
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Общество
В Москве разрешили работать нотариусам
Нотариальные конторы исключили из списка организаций, работа которых в Москве приостановлена из-за коронавируса, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 07:41
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
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Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Футбол
Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
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REGNUM 03:38
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Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Команда Virtus.pro победила в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2, обыграв OG со счётом 3:2. Коллектив Алексея Solo Березина стал обладателем денежного приза в размере 60 тысяч долларов.
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Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам
Проблемы администрирования налога на доходы по вкладам превышают потенциальный положительный эффект для бюджета РФ от его введения, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 09:23
Футбол
Домашняя арена «Барселоны» впервые получит имя спонсора
Стадион испанского футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу" впервые в истории получит имя титульного спонсора, а средства от продажи нейминговых прав будут пожертвованы на борьбу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
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Трамп собрался приостановить иммиграцию в США
"В свете нападения со стороны невидимого врага (глава Белого дома имел в виду пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – TRUD.RU), а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал Трамп в твиттере.
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Сервис «Яндекс» не планирует отключать функцию «Разговорчики» в своем приложении «Яндекс.Навигатор», сказали ТАСС в компании.
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Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
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