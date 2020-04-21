Экономика
Pravda.RuВ России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.
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с чего всё началось
В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
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