В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.

с чего всё началось

В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.

В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен

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