Экономика
Союзное ВечеВ России могут отказаться от производства дешевых лекарств
В зоне риска могут оказаться такие жизненно важные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен Крупнейшие российские производители лекарств могут перестать выпускать ряд жизненно важных препаратов из-за низкой максимально допустимой цены.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
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Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
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