Экономика
Союзное ВечеВ России могут отказаться от производства дешевых лекарств
В зоне риска могут оказаться такие жизненно важные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен Крупнейшие российские производители лекарств могут перестать выпускать ряд жизненно важных препаратов из-за низкой максимально допустимой цены.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвы21 апреля в 10:03
Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Коммерсантъ21 апреля в 06:47
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В кузбасской деревне загорелись семь домов
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы
В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
Футбол
«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана
По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.
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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
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В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Общество
В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
Здоровье
Коронавирус на Украине: отмечен рекордный прирост заболевших
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 578 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 02:40
Происшествия
В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердили у 23 человек
Тамбов, 23 апреля 2020, 09:45 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 23 апреля.
REGNUM 02:45
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Здоровье
Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Общество
В ЯНАО за сутки выявили три новых случая коронавируса
За сутки, по данным на 22 апреля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили три новых случай коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:50
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Новых зараженных коронавирусом зафиксировали в 78 регионах РФ
За последние сутки зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12