Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

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В зоне риска могут оказаться такие жизненно важные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен Крупнейшие российские производители лекарств могут перестать выпускать ряд жизненно важных препаратов из-за низкой максимально допустимой цены.

В России могут отказаться от производства дешевых лекарств

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