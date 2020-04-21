Экономика

Союзное ВечеСоюзное ВечеВ России могут отказаться от производства дешевых лекарств

В зоне риска могут оказаться такие жизненно важные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен Крупнейшие российские производители лекарств могут перестать выпускать ряд жизненно важных препаратов из-за низкой максимально допустимой цены.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости21 апреля в 12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы21 апреля в 10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия21 апреля в 03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК21 апреля в 03:20

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ21 апреля в 06:47
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Происшествия

В кузбасской деревне загорелись семь домов

РИА Новости 03:50
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Экономика

В Саратове для бизнеса в 2 раза снизили налог на доходы

В Саратове ставку единого налога на вменённый доход для отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, снизили в 2 раза.
Регион 64 02:54
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Футбол

«Ньюкасл» может купить Кавани, Мертенса и Виллиана

По информации издания, «Ньюкасл» планирует серьёзно усилить состав и следит за нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и полузащитником «Челси» Виллианом.
REGNUM 03:58
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
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Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,7K
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
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Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
21
Общество

В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
1K
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
19
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
6
Здоровье

Коронавирус на Украине: отмечен рекордный прирост заболевших

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 578 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 02:40
6
Происшествия

В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердили у 23 человек

Тамбов, 23 апреля 2020, 09:45 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 23 апреля.
REGNUM 02:45
11
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
536
Здоровье

Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
2
Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
43
Общество

В ЯНАО за сутки выявили три новых случая коронавируса

За сутки, по данным на 22 апреля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили три новых случай коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:50
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
252
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
78
Общество

Новых зараженных коронавирусом зафиксировали в 78 регионах РФ

За последние сутки зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах России.
Московский Комсомолец вчера в 03:54
1
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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