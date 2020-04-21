Экономика

Оka.fmОka.fmВ России перестанут производить целый ряд популярных дешевых лекарств

Речь идет о таких ходовых препаратах, как парацетамол, ибупрофен и димедрол. Крупнейшие фармацевтические компании России планируют отказаться от производства целого ряда жизненно-важных препаратов - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

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Коммерсантъ21 апреля в 06:47

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Интерфакс21 апреля в 04:03

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия21 апреля в 03:50

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости21 апреля в 12:11

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
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В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса

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Врач назвал самый частый способ заражения коронавирусом

Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало.
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Происшествия

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Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Здоровье

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Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов по России в мае

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по РФ в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.
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РФ поставит на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг»

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Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

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Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

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