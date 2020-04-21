Экономика

Оka.fmОka.fmВ России перестанут производить целый ряд популярных дешевых лекарств

Речь идет о таких ходовых препаратах, как парацетамол, ибупрофен и димедрол. Крупнейшие фармацевтические компании России планируют отказаться от производства целого ряда жизненно-важных препаратов - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости21 апреля в 12:11

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ21 апреля в 06:47

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия21 апреля в 03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК21 апреля в 03:20

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Интерфакс21 апреля в 04:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав российских регионов, которые сейчас сконцентрированы на борьбе с распространением нового коронавируса, не забывать о других людях с тяжелыми заболеваниями, передает телеканал «Россия-24».
Rambler News Service вчера в 11:59
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Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Политика

В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19

Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
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Здоровье

Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин

Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус. Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета вчера в 05:36
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Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Общество

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:26
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Армия и оружие

Anadolu: ЧВК Вагнера применили химическое оружие в Ливии

Anadolu сообщила, что по данным главы МВД ПНС ЧВК Вагнера использовали химическое оружие против сил ПНС в районе Салах-эд-Дин в южной части Триполи.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
Экономика

Владелец «Шахтера» Ахметов потерял 80% своего состояния за 7 лет

Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов потерял 80% своего состояния по сравнению с 2013 годом.
Газета.Ru 01:44
Общество

Мантуров назвал три региона, не подавших заявки на средства защиты

Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
Профиль вчера в 10:28
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Шоу-бизнес

Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз

Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
Дни24 вчера в 10:00
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости вчера в 06:53
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Общество

Поверку счетчиков разрешили не проводить до 2021 года

Правительство из-за ситуации с коронавирусом разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
Накануне.Ru вчера в 04:03
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Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

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Культура

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Космос

«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»

"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
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Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Адвокат: Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии

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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
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