Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

с чего всё началось

Речь идет о таких ходовых препаратах, как парацетамол, ибупрофен и димедрол. Крупнейшие фармацевтические компании России планируют отказаться от производства целого ряда жизненно-важных препаратов - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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