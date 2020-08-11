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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

По словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в Министерство строительства и Министерство экономического развития обратились активисты ОНФ.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
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REGNUMвчера в 07:25
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