Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

По словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в Министерство строительства и Министерство экономического развития обратились активисты ОНФ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Профиль

Стало известно, какой налог в России могут отменить следующим

Профиль01:31
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Известия22:05

Шойгу проверил работу медцентра Минобороны на Камчатке

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил во вторник работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, построенного в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ТАСС00:18
2

Эксперт объяснил, как РФ ответит на войска США у своих границ в Европе

Страны Восточной Европы, позволившие разместить на своей территории американских военных вблизи российских границ, вынуждают Москву включить их в перечень целей стратегических ядерных сил.
ФАН9 августа в 05:25
9

«Такой жестокости никто не ожидал»: бывшие новосибирцы рассказали, что на самом деле происходит в Минске

Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
НГС22:30

Инвесторы примерят «Обувь России»

Совет директоров ПАО ОР, головной компании ГК "Обувь России", принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на 2,8 млрд руб. Об этом компания сообщила сегодня.
Коммерсантъ02:59

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,7K

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Глава антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммунальные услуги больше в среднем на 4%. Обусловлено это размером инфляции, который прогнозируют на текущий год.
Evo-rus.com02:46
169

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
Газета.Ru21:26
2

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:49
119

Главный религиозный деятель Турции отверг критику из-за проповеди с мечом

Глава высшего религиозного органа Турции в минувший понедельник отверг критику по поводу использования меча во время церемонии открытия мечети в соборе Святой Софии в прошлом месяце.
Московский Комсомолец Турция02:28

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Вторая волна коронавируса, вероятно, начнется по всему миру в осенний период, заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Известиявчера в 00:20
441

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
2,1K