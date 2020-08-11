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Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Профиль

Стало известно, какой налог в России могут отменить следующим

Профиль01:31
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Известия22:05

В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии

Если [белорусский] президент [Александр] Лукашенко украдет победу на выборах или примет жесткие меры против оппозиции, США должны быть готовы к возобновлению санкций в соответствии с принципами, изложенными в «Акте о демократии в Белоруссии», – приводит слова американского сенатора ТАСС.
Взгляд.ру22:29
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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ГТЛК закупит 29 инновационных трамваев «Львенок» для Ульяновска

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца 2020 года закупит у компании "ПК Транспортные системы" 29 инновационных трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок" для Ульяновска, следует из данных портала госзакупок.
ПРАЙМвчера в 15:26
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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