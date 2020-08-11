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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

По словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в Министерство строительства и Министерство экономического развития обратились активисты ОНФ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
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Стало известно, какой налог в России могут отменить следующим

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При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

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Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

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НДФЛ при продаже жилья могут отменить

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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
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СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в СК.
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

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ТАСС04:36
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Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Одна из дочерей Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса РФ первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19 Препарат не содержит в себе компонентов COVID-19 и основан на аденовирусе человека.
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ru05:17
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Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со «Спартаком»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал спорные решения главного арбитра матча со «Спартаком» Василия Казарцева, который поставил в ворота московского клуба два пенальти, позволившие черноморской команде добиться ничьей (2:2).
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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".
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