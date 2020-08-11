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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В России могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

По словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в Министерство строительства и Министерство экономического развития обратились активисты ОНФ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
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Стало известно, какой налог в России могут отменить следующим

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Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

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От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
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В России предсказали отмену налога

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Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

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При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

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НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
ТАСС04:36
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Названа доля заболевших коронавирусом на курортах россиян

Анна Попова, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), поделилась информацией о количестве заболевших коронавирусом на отечественных курортах россиян.
Даниловский вестник03:55
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«Динамо» заплатит за хорвата Моро €7 млн

Как пишет журналист Константин Алексеев в своем Telegram-канале, бело-голубые заплатят за 22-летнего футболиста €7 млн, эта сумма впоследствии может увеличиться за счет успехов Моро в клубе, при этом она не все равно не достигнет больше €10 млн.
Газета.Ru02:31
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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