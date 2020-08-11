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Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Известия22:05
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
РЕН ТВ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить в России следующим

РЕН ТВ21:06

Пушков назвал причины борьбы Германии за «Северный поток — 2»

По словам Пушкова, в проект газопровода немецкими фирмами вложены миллиарды долларов, а также «Северный поток — 2» сможет обеспечить Германии роль одного из самых важных газораспределительных центров в Европе.
Известия00:48
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
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В Сенате США пригрозили восстановлением санкций против Белоруссии

«Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против [президента] Александра Лукашенко и его окружения», – подчеркнул Менендес.
Взгляд.ру22:29
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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
РИА Новости00:56

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
РИА Новости21:55
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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