Общество
Газета.RuВ России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Министр просвещения России Сергей Кравцов на телеканале «Россия-24» сообщил,что из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 ученикам девятых классов для прохождения ОГЭ, возможно, нужно будет вместо четырёх экзаменов сдать только два - обязательные русский язык и математику.Кавказ Пост08:35
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