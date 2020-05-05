Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Министр просвещения России Сергей Кравцов на телеканале «Россия-24
» сообщил,что из-за продолжающейся эпидемии COVID-19 ученикам девятых классов для прохождения ОГЭ, возможно, нужно будет вместо четырёх экзаменов сдать только два - обязательные русский язык и математику.
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