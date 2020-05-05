Общество
REGNUMВ России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил 5 мая министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».
Читать в источнике
Оценить260
с чего всё началось
Сегодня, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" сообщил о том, что сроки переноса ЕГЭ будут зависеть напрямую от ситуации с заболеваемостью короновирусом в стране.Ёлдашвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru вчера в 15:47
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
RT на русском 02:08
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Происшествия
Рыбинский полицейский застрелил собаку, охраняющую пьяного хозяина
Стрельбе предшествовали долгие попытки полицейских выяснить, как чувствует себя лежащий мужчина, однако подобраться к нему не удавалось — пес охранял хозяина и не подпускал к нему посторонних.
Вести.Ru 07:41
Авто
АвтоВАЗ перестал отгружать автомобили Lada Vesta дилерам
Завод LADA Ижевск, испытывающий проблемы с поставками комплектующих, с 13 апреля работал с перебоями, а 27-го и вовсе остановился, так и не дотянув до майских праздников.
Автоновости дня вчера в 13:13
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
Экономика
Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
Происшествия
На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус
Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.
ТАСС 05:36
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
Здоровье
Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен
Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены.
ГТРК Липецк 07:39
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 03:52
Гаджеты
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
В Башкирии ожидаются новые очаги коронавируса
В Башкирии могут быть выявлены новые очаги коронавируса, уверена Ирина Кононова, замминистра здравоохранения.
ToDay News Ufa 07:31
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03