с чего всё началось

Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил 5 мая министр просвещения России Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин. 13

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,1K

Политика Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. 20

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио. 1,5K

Общество В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 289

Энергетика Цена Brent поднялась выше $29 за баррель Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. 102

Происшествия Рыбинский полицейский застрелил собаку, охраняющую пьяного хозяина Стрельбе предшествовали долгие попытки полицейских выяснить, как чувствует себя лежащий мужчина, однако подобраться к нему не удавалось — пес охранял хозяина и не подпускал к нему посторонних. 64

Авто АвтоВАЗ перестал отгружать автомобили Lada Vesta дилерам Завод LADA Ижевск, испытывающий проблемы с поставками комплектующих, с 13 апреля работал с перебоями, а 27-го и вовсе остановился, так и не дотянув до майских праздников. 5

Шоу-бизнес Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото. 7

Экономика Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара. 5

Происшествия На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе. 12

Здоровье Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены. 6

Гаджеты Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 227

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 832

Общество В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 1