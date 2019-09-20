Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.
Читать в источнике
Комментировать426
с чего всё началось

Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников

По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.
Коммерсантъвчера в 18:36

Подробнее о событии

«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

Ведомостивчера в 19:34

Минтранс выступил за сохранение старейших отраслевых праздников

РИА Новости07:04

В Госдуме прокомментировали возможную отмену нескольких профессиональных праздников

RT на русском07:25

Правительство РФ может отменить несколько профессиональных праздников

Коммерсантъ01:51

СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины»

РБКвчера в 21:13

В России могут сократить количество профессиональных праздников

URA.Ruвчера в 19:53

Минтранс выступил за сохранение старейших профессиональных праздников

ТАСС07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:42, Вашингтон
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:19
Происшествия

Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

RT на русском 06:08
Политика

Украина допустила возможность закупки газа в России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Политика

Киев назвал условие отмены блокады Донбасса

Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.
Rambler News Service 08:01
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Здоровье

Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов уже в декабре

Уже в декабре БСМП примет первых пациентов.
Рязанские ведомости 07:01
Политика

Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским

Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:34
Общество

Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Американский рэпер Канье Уэст возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира, следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.
РИА Новости 05:55
Наука

Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака

Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.
Planet Today 03:51
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Футбол

Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе

Чемпионат 02:27
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Гаджеты

В Москве стартует предзаказ нового iPhone 11

Каждые полчаса в очереди проводили перекличку. В этом году продажа новых смартфонов в магазинах начнется 20 сентября.
Примечания 18 сентября в 05:47
Спорт

Прокуратура Австрии сняла обвинения с Гараничева, Логинова и Шипулина

Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил в отношении российских тренеров по биатлону, специалистов и спортсменов, среди которых были биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Здоровье

Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов

Ульяновская правда 07:17
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Происшествия

Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле

Rambler News Service 07:47
Кино

Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада»

Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.
Народные новости вчера в 04:31
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Футбол

Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Происшествия

Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо возле суда

У фронтмена металлического трэш-шапито "Коррозия металла", музыканта, автора песен, писателя и общественного деятеля Сергея "Паука" Троицкого случился приступ перед судом.
Российская газета 07:47
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное