Общество
RT на русскомВ России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.
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с чего всё началось
По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.Коммерсантъвчера в 18:36
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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников
Ведомостивчера в 19:34
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Политика
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
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Актриса Екатерина Климова помолодела на несколько десятков лет
Актриса поздравила театр с премьерой, записывала видеоролики и выкладывала фотографии в Инстаграм. У Екатерины Климовой трое детей.
Амур.инфо вчера в 01:19
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
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Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 19 сентября
Куйбышевец 17 сентября в 03:20
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Шесть галактик внезапно загадочным образом «обезумели»
AstroNews.ru вчера в 14:14
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру вчера в 03:14
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Происшествия
При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек
В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Авто
Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V
Honda CR-V является вторым самым продаваемым среднеразмерным кроссовером в США.
SpeedMe 18 сентября в 14:01
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Генпрокуратура просит отпустить Павла Устинова под подписку о невыезде
BFM.ru вчера в 06:21
Единоборства
Глава UFC рассказал о том, когда Макгрегор вернется в октагон
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт дал свой комментарий относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, являющегося бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
REGNUM 02:11
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
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Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
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Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском вчера в 06:24
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Политика
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия
Двоих сотрудников Спецсвязи застрелили на вокзале «Брянск-I»
Как сообщают СМИ, неизвестными застрелены два сотрудника Спецсвязи. По некоторым данным, они были убиты выстрелами в голову.
БрянскToday 01:35
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Происшествия
Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном
В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05