Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.
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с чего всё началось

Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников

По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.
Коммерсантъвчера в 18:36

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Эксперт оценил возможную отмену нескольких профессиональных праздников в России

RT на русском05:25

В России могут сократить количество профессиональных праздников

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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

ТАССвчера в 21:59

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РБКвчера в 21:13

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РИА Новости04:00

«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

Ведомостивчера в 19:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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