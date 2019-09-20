Общество
RT на русскомВ России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.
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с чего всё началось
По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.Коммерсантъвчера в 18:36
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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников
Ведомостивчера в 19:34
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Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».
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Американская корпорация Apple представила финальную версию операционной системы iOS 13 с тёмным режимом Dark Mode, сообщает ixbt.com.
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Газета.Ru 04:15
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Lenta.ru вчера в 07:39
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Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
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На протяжении человеческой истории находки двухголовых змей оставляли серьезный след в фольклоре.
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Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
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