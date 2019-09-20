По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.

с чего всё началось

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

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