Общество
RT на русскомВ России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ». По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.
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с чего всё началось
По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.Коммерсантъвчера в 18:36
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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников
Ведомостивчера в 19:34
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