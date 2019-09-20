Общество
Газета.RuВ России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники. Страна может остаться, например, без Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота.
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с чего всё началось
По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.Коммерсантъвчера в 18:36
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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников
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