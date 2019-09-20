Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники. Страна может остаться, например, без Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота.
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с чего всё началось

Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников

По словам юриста, переживать не стоит: на данный момент все профессиональные праздники, отмечаемые в России, установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года №3018-Х, который не входит в число отменяемых нормативных актов.
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Правительство РФ может отменить несколько профессиональных праздников

Коммерсантъ01:51

В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 23:08

В России могут сократить количество профессиональных праздников

URA.Ruвчера в 19:53

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

ТАССвчера в 21:59

СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины»

РБКвчера в 21:13

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РЕН ТВвчера в 22:07

«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

Ведомостивчера в 19:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
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