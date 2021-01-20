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Известия
Известия

В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили

Минэкономразвития изучает возможность отменить либо снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.В источнике
URA.Ru
РЕН ТВ
ПРАЙМ
ФедералПресс
Известия
С чего всё началось
Известия

Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто

Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известия16:01
Подробнее о событии
ФедералПресс

В России предложили отменить транспортный налог на экологичные автомобили

ФедералПресс18:09
Известия

В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили

Известия16:50
ТАСС

«Известия»: МЭР рассматривает возможность отмены транспортного налога для экологичных авто

ТАСС17:52
URA.Ru

Часть россиян хотят освободить от транспортного налога

URA.Ru16:35
РЕН ТВ

В России захотели отменить транспортный налог на экологичные авто

РЕН ТВ17:58

Карелова призвала ускорить процесс модернизации инфекционной службы

Ранее сообщалось, что по итогам «правительственного часа» 20 января с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко Совет Федерации рекомендовал кабмину ускорить разработку законопроектов, направленных на охрану здоровья граждан, и разработать федеральную программу по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года.
Парламентская газетавчера в 11:03

Двоюродный брат Нурмагомедова победил в дебютном бою в UFC

Умар Нурмагомедов, боец UFC и двоюродный брат чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над представителем Казахстана Сергеем Морозовым на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби.
RT на русскомвчера в 09:42