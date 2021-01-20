Карелова призвала ускорить процесс модернизации инфекционной службы

Ранее сообщалось, что по итогам «правительственного часа» 20 января с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко Совет Федерации рекомендовал кабмину ускорить разработку законопроектов, направленных на охрану здоровья граждан, и разработать федеральную программу по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года.