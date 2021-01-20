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Известия
Известия

В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили

Минэкономразвития изучает возможность отменить либо снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.В источнике
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Известия

Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто

Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.
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ТАСС

«Известия»: МЭР рассматривает возможность отмены транспортного налога для экологичных авто

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