В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Минэкономразвития изучает возможность отменить либо снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто
Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства.
Известия16:01
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«Известия»: транспортный налог для экологичных авто могут отменить в России
Национальная служба новостей20:30