Общество

МР7.руМР7.руМолочные продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие товары с пальмовым маслом могут начать называться кремом, пастой или напитком. Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать. Об этом 11 декабря сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.
Известиявчера в 16:01

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Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Интерфаксвчера в 19:21

СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами

РБКвчера в 22:15

Продукты с растительными жирами могут получить новые названия

Коммерсантъвчера в 20:58

Йогурты и сметана получат новые названия

РЕН ТВ02:20

«Известия»: молочным продуктам с растительными жирами могут дать другие названия

ТАССвчера в 18:32

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

Известиявчера в 16:01

СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов

RT на русскомвчера в 13:25
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