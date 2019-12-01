Общество
МР7.руМолочные продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие товары с пальмовым маслом могут начать называться кремом, пастой или напитком. Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать. Об этом 11 декабря сообщают «Известия».
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с чего всё началось
В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.Известиявчера в 16:01
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СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов
RT на русскомвчера в 13:25
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