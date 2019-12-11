Общество

REGNUMREGNUMВ России могут переименовать продукты с растительными жирами

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения, как сообщают «Известия», обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.
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с чего всё началось

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами

РБКвчера в 22:15

Продукты с растительными жирами могут получить новые названия

Коммерсантъвчера в 20:58

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

Известиявчера в 16:01

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Интерфаксвчера в 19:21

«Известия»: молочным продуктам с растительными жирами могут дать другие названия

ТАССвчера в 18:32

Молочные продукты с растительными жирами захотели назвать по-новому

Lenta.ruвчера в 20:11

СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов

RT на русскомвчера в 13:25
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
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Продажи Resident Evil 2 превысили 5 млн копий

Capcom поделилась свежими данными о продажах ремейка ужастика Resident Evil 2. На 4 декабря игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
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Политика

Лавров заявил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 «хоть сегодня»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) хоть сегодня, передает РИА Новости.
Слово и Дело вчера в 14:31
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Здоровье

ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Агентство Москва 03:40
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru вчера в 08:47
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт вчера в 19:00
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Общество

Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки

Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.
ТАСС 02:30
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 08 декабря в 00:31
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Здоровье

Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Регион 64 03:10
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили 09 декабря в 09:40
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Экономика

Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату

У российского правительства на получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.
Pravda.Ru 03:50
Автоспорт

Льюис Хэмилтон упал на тестах мотоцикла MotoGP в Валенсии

9 декабря на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии состоялся обмен техникой между Льюисом Хэмилтоном и Валентино Росси.
Autosport.com.ru 02:36
Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Интерфакс вчера в 23:17
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк запросил убежища на Украине

«Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах», – сказал каналу TV8 мэр молдавского города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.
Что происходит 03:43
Экономика

Акции Saudi Aramco на открытии первых торгов после IPO дорожают на 10%

Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.
ПРАЙМ 02:57
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

США вернули Южной Корее четыре военные базы

Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
REGNUM 03:49
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