Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку лайнеров с единым названием, сообщил гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь. Он добавил, что решения по этому вопросу еще нет.

В России могут переименовать все гражданские самолеты

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