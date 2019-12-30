Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут переименовать все гражданские самолеты

Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку лайнеров с единым названием, сообщил гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь. Он добавил, что решения по этому вопросу еще нет.
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с чего всё началось

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
РИА Новости19:16

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Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

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