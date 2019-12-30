Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

В России может появиться линейка гражданских самолетов с единым названием. Такой ребрендинг связан с формированием Дивизиона гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил в интервью РИА «Новости» ее гендиректор Юрий Слюсарь.

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

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