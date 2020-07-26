Общество
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известиявчера в 17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
Комсомольская правда00:14
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
ТАСС вчера в 21:48
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 02:53
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Здоровье
В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС вчера в 14:00
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Общество
Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна".
РЕН ТВ 15:54
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Общество
Выплаты для работающих пенсионеров повысят с 1 августа 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 24 июля в 02:27
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Наука
Размер мозга оказывает влияние на развитие мелкой моторики
Биологии из Университетов Лейпцига и Цюриха выяснили, как на развитие мелкой моторики влияют размеры мозга.
МедиаПоток 04:16
Общество
Войну с памятниками не удастся экспортировать из США в Россию
Войну с памятниками, идущую в США, хотят экспортировать в Россию — и речь не о решении перенести памятник купцу Александру Баранову, осваивавшему Аляску, с центральной площади основанного им города Ситка (Ново-Архангельск) в музей.
РИА Новости вчера в 01:00
Наука
Обнаружена первая активная утечка метана на дне океана в Антарктике
Исследователи обнаружили первую активную утечку метана в Антарктике.
NewInform 24 июля в 02:44
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
Общество
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.
ТАСС 15:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 05:37
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12