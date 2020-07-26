По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

с чего всё началось

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом должен пройти в открытом режиме, пишет ТАСС. 1,4K

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 3,4K

Политика Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич. 203

Футбол «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Общество Войну с памятниками не удастся экспортировать из США в Россию Войну с памятниками, идущую в США, хотят экспортировать в Россию — и речь не о решении перенести памятник купцу Александру Баранову, осваивавшему Аляску, с центральной площади основанного им города Ситка (Ново-Архангельск) в музей.

Шоу-бизнес Гузеева станет ведущей «Дома-2» Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября. 658

Общество Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад. 32

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. 552

Экономика В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.

Наука Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19. 18