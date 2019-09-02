Экономика

ТерраТерраВ России могут подорожать авиабилеты

По итогам 2019 года в России могут вырасти цены на авиабилеты. По сравнению с 2018 годом подорожание может составить 9-10%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известия01 сентября в 17:02

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К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВ01 сентября в 19:36

В России опровергли подорожание авиабилетов

Lenta.ru02 сентября в 07:58

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАСС01 сентября в 23:28

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБК01 сентября в 22:31

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ru01 сентября в 19:24

Авикомпании выставили «ультиматум» правительству по ценам на билеты

Московский Комсомолец02 сентября в 12:21

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известия01 сентября в 19:22
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

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США ввели санкции против иранского космического агентства

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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью на Украине

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СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
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При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко

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