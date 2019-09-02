Экономика
ТерраВ России могут подорожать авиабилеты
По итогам 2019 года в России могут вырасти цены на авиабилеты. По сравнению с 2018 годом подорожание может составить 9-10%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия01 сентября в 17:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
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