Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

По итогам 2019 года в России могут вырасти цены на авиабилеты. По сравнению с 2018 годом подорожание может составить 9-10%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.

В России могут подорожать авиабилеты

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