Экономика

ТерраТерраВ России могут подорожать авиабилеты

По итогам 2019 года в России могут вырасти цены на авиабилеты. По сравнению с 2018 годом подорожание может составить 9-10%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известия01 сентября в 17:02

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Авикомпании выставили «ультиматум» правительству по ценам на билеты

Московский Комсомолец02 сентября в 12:21

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБК01 сентября в 22:31

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАСС01 сентября в 23:28

В России опровергли подорожание авиабилетов

Lenta.ru02 сентября в 07:58

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ru01 сентября в 19:24

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВ01 сентября в 19:36

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известия01 сентября в 19:22
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
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