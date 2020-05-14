Коронавирус
ИзвестияВ России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19. Об этом ученый рассказал в четверг, 14 мая, в беседе с «Парламентской газетой».
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с чего всё началось
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.Парламентская газетавчера в 17:01
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Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Раскрыта разница в зарплатах мужчин и женщин в России
Разница в зарплатах раскрыта в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.
Lenta.ru 05:51
Единоборства
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:03
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
ТАСС 04:03
Политика
Производство F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Напомним, что в 2019 году США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Мэрия Екатеринбурга пожалуется на эко-активистов в ФСБ
Добавим, активное участие в защите парка принимает группа активистов «Парки и скверы», которая стала одной из ведущих сил в прошлогоднем противостоянии вокруг сквера о Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 05:57
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Гаджеты
Флагманский смартфон POCO F2 Pro представила Xiaomi
Poco F2 Pro будет доступен в Индии и Европе, а еще модель уже заметили в онлайн-магазинах Украины по цене 17 000 грн, что в пересчете 586 евро, и это при том, что на презентации было сказано, что в ЕС модель будет предлагаться от 499 евро.
Astera вчера в 05:44
Политика
На Украине выбран куратор судов Нафтогаза против России
Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.
Взгляд.ру вчера в 18:33
Общество
На большей части Японии отменили режим ЧС
RT на русском 05:16
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Автор песен «Миража» подал в суд на Наталью Гулькину
Автор хитов, поэт Валерий Соколов обратился с иском в суд.
Слово и Дело 06:32
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Происшествия
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Общество
О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач
Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Live24 01:42
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 04:58
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53