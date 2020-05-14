Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

с чего всё началось

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19. Об этом учёный рассказал в четверг, 14 мая, в беседе с «Парламентской газетой».

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

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