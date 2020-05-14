Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

с чего всё началось

Есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения.

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

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