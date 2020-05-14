Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
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Сергей Колесников
Есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения.
— Сергей Колесников, актёрРидус 01:41
с чего всё началось

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
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Технологии

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Mercedes-Benz не смог удержать новый S-Class под колпаком до премьеры, потому что фотографии флагмана немецкой марки просочились на французский портал Worldscoop.
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

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Экономика

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Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

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Общество

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Общество

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Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

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Политика

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Путин прокомментировал проблему доплат медработникам

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