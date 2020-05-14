Коронавирус
REGNUMВ России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
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Есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения.
— Сергей Колесников, актёрРидус 01:41
с чего всё началось
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.Парламентская газетавчера в 17:01
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Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, считает учёный
Парламентская газетавчера в 18:27
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