Общество
Deita.ruГосдума защитит коммунальных должников от коллекторов
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что «лазейки», которые сегодня используют коллекторы для своей деятельности, необходимо пресекать полностью. Отметим, что закон о запрете продаж коллекторам долгов за ЖКХ вступил в силу уже летом 2019 года.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Музыка
The Killers выступят на фестивале Park Live
Политика
Венгрия заблокирует вход Украины в НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет до тех пор блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке.
Происшествия
СК показал видео с места стрельбы в Перми
Политика
В России задумались о газопроводе через Монголию в Китай
Проработка проекта газопровода через Монголию в Китай поручена российскому Министерству энергетики и Газпрому.
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Авто
Kia привезет в Россию два новых кроссовера
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Хоккей
Кучеров — о победном голе: повезло, что Стэмкос нашёл мою клюшку
Российский форвард отметился победным голом в овертайме, воспользовавшись передачей капитана команды Стивена Стэмкоса.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Космос
Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили на сутки
Американская компания SpaceX заявила, что запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) был отложен на сутки из-за погоды.
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы
АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Игры
Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous
После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).