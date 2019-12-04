Общество
РИА НовостиВ России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ
В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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