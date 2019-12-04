Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ

В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 19:48
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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

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Московский Комсомолец 04:14
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы

В декабре и первой половине января объем покупок валюты Минфином в резервы по бюджетному правилу составит 195,5 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
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Газета.Ru 05:02
Политика

Киев продлил спецпошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года

Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года в ответ на аналогичные действия РФ, сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко.
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Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
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Происшествия

К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова

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Полит.ру 02:22
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Культура

Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя

Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
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Общество

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Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай

Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
RT на русском 04:26
Культура

Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
ФАН 03:27
Политика

Берлин добивается единства по газу всех членов ЕС: о критике Киева

Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.
REGNUM 01:34
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Аргументы и Факты 02 декабря в 10:30
Шоу-бизнес

Певица Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Популярная певица Таисия Повалий впервые стала бабушкой. У ее сына Дениса и его супруги Светланы родился сын.
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Музыка

Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»

Слово и Дело 01:36
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Транспорт

ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт

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Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
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Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства

Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.
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Политика

В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО

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Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком гепатита А

Американские генетики выяснили, что человеческий вирус гепатита А похож не на другие вирусы гепатита, а на вирус триатомовых, или «поцелуйных» клопов (подсемейство Triatominae).
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Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

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Политика

Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.
РИА Новости вчера в 17:18
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