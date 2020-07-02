Коронавирус
REGNUMВ России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета
«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин. До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года
Будущее России. Национальные проекты05:39
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия
Красноярский Минздрав проверит больницу в Уяре
Минздрав Красноярского края проверит состояние больницы в Уяре, на которую жаловались пациенты, сообщили ТАСС в региональном министерстве.
ТАСС 04:06
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Политика
В СФ оценили сроки принятия законов в связи с поправками в Конституцию
Все законы, необходимые для реализации поправок в Конституцию РФ, могут быть приняты уже в июле, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 06:18
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Автоспорт
«Мерседес» представил новые комбинезоны Хэмилтона и Боттаса
Команда «Формулы-1» «Мерседес» показала гоночные комбинезоны боевых пилотов, в которых они примут участие в Гран-при Австрии.
Матч ТВ 05:06
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Наука
Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму
Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 03:47
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора России с талибами»
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал публикацию американских СМИ, в которой утверждается, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником между талибами (движение запрещено в РФ) и представителями России.
Московский Комсомолец 04:24
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Наука
В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Хоккей
Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается
Стоит напомнить, что немногим ранее Рене Фазель, который является главой Международной федерации хоккея, сообщил, что им удалось наладить контакт с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков лиги на Олимпиаде в 2022 году.
CT news 30 июня в 07:12
Политика
Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:32
Футбол
Бюджеты российских клубов: кто на что тратит и сколько зарабатывает
«Краснодар» больше всех в лиге тратит на работу с молодёжью, «Спартак» — больше всех зарабатывает на матчах и платит агентам.
Чемпионат 06:45
Футбол
Уткин предложил «Локомотиву» сделать павиана символом и маскотом клуба
Блогер и журналист Василий Уткин предложил «Локомотиву» задуматься над образом маскота, которым, по мнению Уткина, должен стать павиан.
Metaratings 06:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
Общество
Минниханов в прошлом году заработал 8,8 млн рублей
Доход Гульсины Миннихановой, супруги президента, в 2019 году составил 480,8 млн рублей. Таким образом, она заработала в 54 раза больше мужа.
Реальное время 06:21
Гаджеты
Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор
Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор.
Ferra 05:07