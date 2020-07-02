Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин. До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.
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Объём расходов федерального бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Парламентская газета06:44

Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года

Будущее России. Национальные проекты05:39

В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

REGNUM06:27

Правительство РФ планирует увеличить расходы бюджета на борьбу с коронавирусом

ГЛАС.RU06:26

Расходы бюджета на этот год могут быть увеличены на 1,8 трлн руб. - Мишустин

Финмаркет06:19

Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

Российская газета06:18

Мишустин: расходы федерального бюджета могут увеличиться на 1,8 трлн рублей

News.ru06:42
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Происшествия

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Минздрав Красноярского края проверит состояние больницы в Уяре, на которую жаловались пациенты, сообщили ТАСС в региональном министерстве.
ТАСС 04:06
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Политика

В СФ оценили сроки принятия законов в связи с поправками в Конституцию

Все законы, необходимые для реализации поправок в Конституцию РФ, могут быть приняты уже в июле, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 06:18
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Автоспорт

«Мерседес» представил новые комбинезоны Хэмилтона и Боттаса

Команда «Формулы-1» «Мерседес» показала гоночные комбинезоны боевых пилотов, в которых они примут участие в Гран-при Австрии.
Матч ТВ 05:06
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
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Наука

Кости древнего носорога обнаружены в пещере в Крыму

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
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18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
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Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора России с талибами»

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал публикацию американских СМИ, в которой утверждается, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником между талибами (движение запрещено в РФ) и представителями России.
Московский Комсомолец 04:24
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Наука

В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Хоккей

Вариант с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду больше не рассматривается

Стоит напомнить, что немногим ранее Рене Фазель, который является главой Международной федерации хоккея, сообщил, что им удалось наладить контакт с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков лиги на Олимпиаде в 2022 году.
CT news 30 июня в 07:12
Политика

Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
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Бюджеты российских клубов: кто на что тратит и сколько зарабатывает

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Уткин предложил «Локомотиву» сделать павиана символом и маскотом клуба

Блогер и журналист Василий Уткин предложил «Локомотиву» задуматься над образом маскота, которым, по мнению Уткина, должен стать павиан.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
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Минниханов в прошлом году заработал 8,8 млн рублей

Доход Гульсины Миннихановой, супруги президента, в 2019 году составил 480,8 млн рублей. Таким образом, она заработала в 54 раза больше мужа.
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Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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