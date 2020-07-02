Экономика
REGNUMВ России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета
«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин. До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.
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Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года
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