«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин. До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.

В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

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